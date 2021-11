Cristina Ferreira esteve na manhã desta quinta-feira, dia 4 de novembro, na Web Summit, na Altice Arena, em Lisboa. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI foi a protagonista do painel "Making it in the media".

Na cimeira, Cristina Ferreira recordou o seu percurso. "Sou uma rapariga do campo, a tentar ser feliz. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de ser bilionária, mas se acontecer não me importo", frisou, acrescentando que é, muitas vezes, alvo de piadas nas redes sociais: "Sou fora da norma, às vezes tornam-me num meme".

Em palco, a diretora de entretenimento e ficção da TVI revelou uma foto do seu baptizado. "Conheçam bem a vossa mãe. Sempre olhei para a minha foto de baptismo e me perguntei porque é que a minha mãe tinha escolhido um vestido azul. Ninguém vestia uma menina com um vestido azul há 45 anos. Há uns meses, eu perguntei-lhe. E ela disse que era diferente. E esta é a chave, era diferente. Naquela altura, a minha mãe decidiu que a menina era fora da norma", contou.

Em inglês, a apresentadora da TVI relembrou que editou o livro "Falar Inglês É Fácil", em 2018, e que financiou bolsas de estudo com os lucros das vendas. "Orgulho-me muito disto e deste momento. Porque assumo que não falo inglês muito bem, mas estou aqui", apresentou.

Na Web Summit, Cristina Ferreira falou também do regresso à TVI: "Quando eu mudei de vida e de trabalho, as pessoas não perceberam porque é que eu mudei. Foi porque eu quis, porque foi a minha escolha, porque precisei de começar de novo".

"Se sou mulher, não tenho de ser homem para ser bem sucedida. Se sou uma diretora, não tenho de ser um diretor", frisou Cristina Ferreira. "Quando comecei a trabalhar como diretora, há um ano, na minha primeira reunião de conselho, queria ter homens ao meu redor. As pessoas diziam-me: 'Tens que comprar fatos, ser mais formal, não podes falar da forma que falas'. Nas primeiras duas reuniões, mantive uma postura mais clássica, usei fatos. Mas depois disso, decidi ser mulher. Falar como falo, dar minhas opiniões", contou.

"A última regra é esquecer todas as regras (...) Mesmo que a minha carreira na televisão acabe e tenha de começar de novo... tudo bem! Vou vender bifanas. Serei a melhor vendedora de bifanas. Porque ganhamos sempre, mesmo que percamos", rematou a apresentadora.

A Web Summit está a decorrer desde segunda-feira em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido ‘online’ e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique são alguns dos nomes que se juntam aos mais de 1.000 oradores, às cerca de 1.250 'startups', 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual estão a ser discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

Apesar do número previsto de visitantes ser este ano cerca de menos 30 mil do que na última edição presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do "maior evento de 2021" a ter lugar em Lisboa.