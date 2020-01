Na estreia da nova temporada de "5 para a meia-noite", na passada quinta-feira, dia 9 de janeiro, Cristina Ferreira sentou-se no sofá do programa para conversar com Filomena Cautela. A apresentadora da SIC aceitou ainda o desafio de participar na rubrica "Pressão no Ar".

Durante a conversa, Cristina Ferreira revelou decidiu com a equipa do "Programa da Cristina" e com a direção de programas da SIC não convidar convidar André Ventura. "Daqui a uns tempos, perante todo o comportamento e aquilo que está a fazer, não sei se será ou não convidado", acrescentou.

Este domingo, dia 12 de janeiro, na sua conta no Twitter o líder e deputado do Chega respondeu à apresentadora. "A Cristina e a SIC têm toda a legitimidade para convidarem quem quiserem para os programas", começou por frisar.

"Só acho que, numa dita democracia, convidar os líderes de todos os partidos no Parlamento (menos um), dá aquela imagem de sistema medroso e enviesado que todos já sabíamos que existia", acrescentou.