Na edição desta quinta-feira, dia 28 de abril, o Correio da Manhã revela que Cristina Ferreira não ganhou qualquer salário enquanto administradora não executiva da Media Capital.

De acordo com o jornal, que cita o Relatório do Governo de Sociedade, o administrador executivo Luís Cunha Velho é o único dos nove membros do conselho de administração com remuneração fixa. O responsável ganha cerca de 228 mil euros.

Cristina Ferreira é diretora de entretenimento e ficção da TVI. Atualmente, apresenta o reality show "Big Brother Famosos".