Tal como prometeu Cristina Ferreira, "o maior segredo da TVI" foi revelado esta quarta-feira, dia 21 de outubro, no programa "Dia de Cristina". Cláudio Ramos e Teresa Guilherme são a nova dupla da estação de Queluz de Baixo.

A dupla vai apresentar a nova edição do "Big Brother", que se estreia em 2021. A nova temporada do reality show ("Big Brother - Duplo Impacto") vai contar com os "melhores concorrentes" de "Big Brother 2020" e de "Big Brother - A Revolução".

"Duas pessoas que vão iniciar um caminho que todos julgaram distante", frisou Cristina Ferreira. "Tivemos momentos em que achámos que não seria possível", acrescentou a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Na conversa no "Dia de Cristina", Cláudio Ramos revelou que só soube que iria fazer dupla com Teresa Guilherme na segunda-feira.

No programa, Cristina Ferreira frisou que o "segredo está guardado desde agosto". Já ao início da tarde, a apresentadora começou por revelar que se trataria da nova dupla do canal.

Esta terça-feira, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI anunciou que ia revelar uma novidade no seu programa. "Amanhã é revelado no 'Dia de Cristina' o maior segredo da TVI. O que ninguém imaginou. O que ninguém pensou. Amanhã", escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais.