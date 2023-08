O contrato de Cristina Ferreira com a TVI termina no final de agosto e, segundo várias fontes, as negociações para a renovação ainda não terminaram. Mas, para já, os rumores não foram confirmados.

Nas últimas semanas, várias publicações avançaram que a apresentadora deverá deixar o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção. Segundo a TV Guia, haverá ainda uma redução salarial, mas o processo de negociação ainda não terá chegado ao fim,

Já a TV 7 Dias avança que "as negociações não estão fáceis e a diretora de Entretenimento e Ficção da estação equaciona a hipótese de sair do canal nos próximos dias". À revista, uma fonte do canal adianta que as "negociações estão num impasse" e que a apresentadora "pode bater com a porta a qualquer momento".

Já sobre a redução salarial, a mesma fonte adianta que "essa questão nem se coloca". "O que está em cima da mesa é mesmo a questão estratégica do canal e a profissional", revela.

Ainda de acordo com a TV Guia, Cristina Ferreira passará a receber metade do ordenado - até agora, a apresentadora ganhava 200 mil euros por mês.

Para já, nenhum dos rumores foi confirmado pelo canal de Queluz de Baixo. Cristina Ferreira também não comentou as várias informações que têm sido avançadas pelas publicações.