Cristina Ferreira vai ser uma das convidadas da próxima emissão do programa "VivaVida". No sábado, dia 17 de outubro, a partir das 15h00, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI vai estar à conversa com Ruben Rua e Helena Coelho.

Além de Cristina Ferreira, o ator Rodrigo Paganelli também irá marcar presença no programa das tardes de sábado da TVI, anunciou o canal.

Veja o teaser: