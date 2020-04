As duas temporadas de "After Life" (seis episódios cada) estão disponíveis através da Netflix.

Crítica de Daniel Antero.

Ricky Gervais sempre soube nutrir as suas personagens peculiares e desbocadas de uma certa inocência sem filtros ou pretensões.

Com Derek (da série com o mesmo título), David Brent ("The Office"), Andy Millan ("Extras") ou mesmo a forma como trabalhou com Karl Pilkington (no podcast "The Ricky Gervais Show" e spin-offs), dotou-as de um rastilho para vociferar questões incómodas sobre assuntos tabu. E, com isso, conseguiu criar em nós empatia, indulgência e comiseração para os aturar e talvez compreender.

Tony (Ricky Gervais), a personagem principal de "After Life", segue o mesmo rumo, mas surpreende pelo seu amorfismo, ateísmo e niilismo justificado: está sem conforto e prestes a desistir da vida.

Apresentada como uma comovente pérola de humor e escárnio, a primeira temporada lançada em março de 2019 foi uma entrada esclarecida no poço negro, por vezes indigno, que é o processo do luto.

Após a morte da esposa, Tony ignorava os colegas na redação do jornal local, procurando consolo nos filmes caseiros e a consumir heroína. Pelo meio, enquanto vagueava sonâmbulo pelas histórias que cobre para os seus artigos e ouvia os conselhos da amiga Anne (Penelope Wilton), encontrava um novo romance em Emma (Ashley Jensen) e algo parecia iluminar-se.