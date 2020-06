Depois de ter interpretado um padre em "Fleabag", Andrew Scott voltou a encarnar a personagem num breve crossover com os protagonistas de "Normal People". O encontro deu-se num sketch de um evento especial do canal estatal irlandês RTÉ One, destinado a recolher fundos para comunidades locais afetadas pela COVID-19.

No vídeo, o sacerdote da comédia de culto de Phoebe Waller-Bridge ouve Connell (Connell Mescal), um dos protagonistas de "Normal People", no confessionário. Enquanto a dupla reflete sobre as dinâmicas das relações amorosas, entre em cena Marianne (Daisy Edgar-Jones), a outra personagem principal da nova série da BBC e do serviço de streaming Hulu. Veja o sketch abaixo:

"Fleabag" foi criada por Phoebe Waller-Bridge e começou por ser uma peça que esteve em cena no festival Fringe de Edimburgo em 2013. Três anos depois, em 2016, a história chegou à BBC, protagonizada pela autora. Em janeiro passado, a produção venceu o galardão de Melhor Série de Comédia e a protagonista, Phoebe Waller-Bridge, venceu na categoria de Melhor Atriz em Série (Comédia ou Musical).

"Normal People", coprodução entre a BBC Three (canal apenas online) e a Hulu, está a ser uma grande sensação dos dois lados do oceano. Muito elogiada pelos críticos, a adaptação de um grande sucesso literário de Sally Rooney no mercado anglo-saxónico segue a relação apaixonada, conturbada e complexa de dois adolescentes de classes sociais muito diferentes ao longo do secundário e universidade, durante a crise financeira que assolou a Irlanda no pós-2008. Além dos elogios, a série tem sido muito comentada pelos beijos, nudez frontal e muitas cenas de sexo. Os seis primeiros episódios foram realizados por Lenny Abrahamson, nomeado aos Óscares por "Quarto" (2015). Os restantes ficaram a cargo de Hettie Macdonald, mais conhecida pelo trabalho em televisão, nomeadamente na série "Dr. Who".