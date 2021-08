A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira, dia 6 de agosto, "Cruel Summer", um novo thriller adolescente que promete tornar-se num dos grandes sucessos do verão do serviço de streaming. Estreada nos Estados Unidos no canal Freeform, a série tem conquistado os espectadores de todas as ideias e, nas redes sociais, tem dado que falar.

A primeira temporada da série decorre em em três versões nos anos 1990. "'Cruel Summer' é uma série pouco convencional que decorre ao longo de três verões na década de 90. Uma bela e popular adolescente desaparece, e uma rapariga, sem uma ligação aparente com ela, deixa de ser uma pessoa doce e tímida para ser a mais popular da cidade e finalmente se transformar na pessoa mais desprezada dos EUA", resume a Amazon Prime Video.

Segundo o serviço de streaming, cada episódio da série é contado de diferentes pontos de vista.

"Cruel Summer" é protagonizada por Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutiérrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.

Jessica Biel e Michelle Purple (The Sinner) são as produtoras executivas da nova série Amazon Original de 10 episódios, em conjunto com o produtor executivo e criador Bert V. Royal ("Rumores e Mentiras") e a showrunner e produtora executiva Tia Napolitano ("Anatomia de Grey").Veja o trailer: