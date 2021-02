"As Inseparáveis", série com Katherine Heigl and Sarah Chalke, estreou-se esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, na Netflix. No primeiro dia de estreia, a produção entrou diretamente para o top diário do serviço de streaming.

Em Portugal, a série conquistou o quinto lugar do ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma.

"As melhores amigas Tully e Kate apoiam-se mutuamente na alegria e na tristeza e partilham um laço inquebrável que as acompanha da adolescência até à ternura dos 40", resume o serviço de streaming na sinopse da primeira temporada.

A série baseada em "Firefly Lane", bestseller do New York Times de Kristin Hannah, foi produzida por Stephanie Germain, Lee Rose e Katherine Heigl.