A nova temporada de "The Voice Portugal" tem conquistado os espectadores. Além do pequeno ecrã, as Provas Cegas têm sido acompanhadas nas redes sociais por milhares de seguidores do programa de talentos.

No segundo episódio do concurso, a audição de Joana Alegre, de 33 anos, foi um dos destaques. A filha de Manuel Alegre e deputada municipal apresentou uma versão do tema "Jenny of Oldstones" e conquistou Diogo Piçarra, Aurea, Marisa Liz e António Zambujo.

No Youtube, a Prova Cega de Joana Alegre soma mais de 220 mil visualizações. A jovem escolheu o cantor Diogo Piçarra para o seu mentor.

Veja a atuação de Joana Alegre:

Apesar da atuação de Joana Alegre se ter tornado viral, a Prova Cega de Joana Oliveira foi a mais vista no Youtube até agora. A jovem apresentou o tema "Always remember us this way", de Lady Gaga.

Veja a atuação de Joana Oliveira:

Gabriel Silva levou "All I ask", de Adele, à Prova Cega. O jovem cantor conquistou os mentores e o vídeo da atuação é um dos mais vistos na conta de Youtube do programa, somando mais de 415 mil visualizações.

Veja a atuação de Gabriel Silva:

Vânia Blubird, com "Listen", também conquistou um lugar. O vídeo da atuação da jovem artista já foi visto por mais de 195 mil pessoas.

Veja a atuação de Vânia Blubird:

Sebastião Oliveira também é um dos artistas que se destacou nas primeiras audições. O jovem cantor trouxe ao palco de "The Voice Portugal" o tema "Best part", de Daniel Caeser.

O concorrente conquistou os jurados. Na conta de Youtube do programa de talentos, a audição soma mais de 150 mil visualizações.

Veja a atuação de Sebastião Oliveira:

O Projeto 65 foi a primeira banda a participar numa Prova Cega de "The Voice Portugal". “Cold little heart” de Michael Kiwanuka foi a canção escolhida.

Veja a atuação da banda: