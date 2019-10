Ana Galvão, Carla Rocha e Joana Marques, as protagonistas de "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, "invadiram" esta segunda-feira, dia 14 de outubro, a "casa" de Cristina Ferreira. Entre às sete da manhã e as dez, as apresentadoras conduziram uma emissão especial a partir dos estúdios do programa da SIC.

No programa da RR, "As Três da Manhã" receberam Marta Atalaya, José Figueiras, Ana Marques e Cristina Ferreira. Já no arranque do talk show das manhãs da SIC, a apresentadora conversou com Ana Galvão, Carla Rocha e Joana Marques.

A rubrica "Extremamente Desagradável" também foi feita "em plena casa da Cristina".

Veja o vídeo: