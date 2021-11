Todos juntos pela primeira vez desde 2011 no local onde começou a magia e para festejar uma grande aventura que começou no cinema há duas décadas.

Assinalando a estreia de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" há 20 anos, Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson vão juntar-se ao realizador Chris Columbus e outros atores dos oito filmes em "Return to Hogwarts", um programa especial para a HBO Max.

Outros participantes confirmados na retrospetiva são Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" será lançado a 1 de janeiro de 2022 e promete "contar uma encantadora história do making-of através de entrevistas inéditas e aprofundadas e conversas com o elenco”, destaca o comunicado da HBO Max.

