"Máscara" regressou à SIC e as apostas sobre quem são os famosos que se escondem atrás dos disfarces têm dado que falar. Nas redes sociais, vários espectadores acreditam que Daniela Melchior é o Gafanhoto.

O jurado Jorge Corrula também defende que a atriz se esconde atrás da máscara. A revista TV Mais também avança que Daniela Melchior participa no programa da SIC.

Na emissão, César Mourão defendeu que se tratava de Victoria Guerra. Já Carolina Loureiro apostou que era Iva Lamarão e Sónia Tavares disse que se tratava de Sea3p0.

"Já gravou em Hollywood e já foi perseguido por um enxame de paparazzis. Será que estamos perante uma estrela internacional? As pistas estão dadas e o júri d'A Máscara também já deu a sua opinião e colocou as apostas em cima da mesa", adianta a produção do programa.

Veja aqui a atuação.