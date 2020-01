"Sex, Explained" é uma das primeiras apostas do ano da Netflix. A série de uma temporada estreou esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, no serviço de streaming e conta com a narração da atriz e cantora Janelle Monáe.

"Uma divertida e esclarecedora série que explora todos os pormenores do sexo: da biologia da atração à história por detrás dos métodos contraceptivos", explica a Netflix. Em cada episódio de 20 minutos, é abordado um tema diferente relacionado com a intimidade.

O primeiro episódio é dedicado às fantasias sexuais. "Tem uma fantasia sexual, mas muito pudor em confessá-la? Não se preocupe: não é o único e é provável que os seus desejos sejam mais comuns do que imagina", avança o serviço de streaming na sinopse do episódio.

Já o segundo episódio vai analisar a atração sexual "por um determinado tipo de pessoas". Métodos contraceptivos, fertilidade e o parto são outros dos temas abordados na primeira temporada de "Sex, Explained".

Veja o trailer: