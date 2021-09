Esta segunda-feira, dia 27 de setembro, "Isto É Gozar com Quem Trabalha - Quarta variante" contou com uma emissão especial. No programa, Ricardo Araújo Pereira analisou os resultados das autárquicas e os discursos dos vários líderes partidários.

A emissão de "Isto É Gozar com Quem Trabalha - Quarta variante" contou ainda com dois convidados. Ana Gomes (PS) e Miguel Morgado (PSD) juntaram-se ao humorista para o rescaldo da noite eleitoral.

No programa, Ricardo Araújo Pereira analisou, por exemplo, "as relações esquisitas" de Margarida Martins (ex-presidente da freguesia de Arroios) com a banca da fruta" e o "trio de Chicão".

Veja aqui os vídeos do programa.