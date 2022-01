Na lista revelada esta terça-feira, dia 18 de janeiro, destaca-se "All of Us Are Dead" (28 de janeiro), série que vai seguir um grupo de alunos que tenta sobreviver a um ataque de zombies, a nova versão de "La Casa de Papel", e o filme "Seoul Vibe", que vai acompanhar o início dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988.

"A Business Proposal" será também uma das apostas do ano da Netflix. A série romântica sul-coreana será protagonizada por Ahn Hyo-seop e Kim Se-jeong. "Ha-ri vai a um encontro às cegas no lugar de uma amiga para afugentar o pretendente. Mas o plano sai furado quando ele, que afinal é o seu chefe, lhe faz uma proposta", resume o serviço de streaming.

Já romance apimentado "Love and Leashes", que acompanhará a relação entre dois colegas, é uma das apostas para fevereiro e estreia-se no dia 11 no serviço de streaming. "Uma mulher cria uma relação romântica e escaldante com o colega de trabalho cujo segredo descobre acidentalmente. Baseado num webtoon", adianta a Netflix.

Lista de estreias:

All of Us Are Dead - 28 de janeiro

Love and Leashes - 11 de fevereiro

Twenty Five, Twenty One - 12 de fevereiro

Forecasting Love and Weather - 12 de fevereiro

Thirty Nine- Tomorrow - 16 de fevereiro

Juvenile Justice - sem data de estreia

Tomorrow - sem data de estreia

Business Proposal - sem data de estreia

The Sound of Magic - sem data de estreia

Remarriage and Desires - sem data de estreia

A Model Family - sem data de estreia

Glitch - sem data de estreia

The Accidental Narco - sem data de estreia

The Fabulous - sem data de estreia

Love to Hate You - sem data de estreia

La Casa de Papel: Coreia - Área de Economia Conjunta - sem data de estreia

Somebody - sem data de estreia

Black Knight - sem data de estreia

Yaksha: Ruthless Operations- sem data de estreia

Carter - sem data de estreia

Seoul Vibe - sem data de estreia

20th Century Girl - sem data de estreia

JUNG_E - sem data de estreia

Celeb Five: Behind the Curtain- sem data de estreia

Conheça no vídeos as novidades: