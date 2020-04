No total, o primeiro-ministro protagonizou 244 notícias com 13 horas e 36 minutos de duração durante o mês de março. "Note-se que esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia", explica a Marktest.

Segundo a análise, Marta Temido, ministra da Saúde, foi destaque em 175 notícias de 9 horas e 29 minutos de duração, ocupando o segundo lugar do top. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, caiu para a terceira posição, intervindo na primeira pessoa em 130 notícias, com oito horas e cinco minutos de duração.

Paulo Portas ocupa o quarto lugar segundo os dados do serviço Telenews, da Marktest.

Pedro Siza Vieira (ministro de Estado, Economia e da Transição Digital),Catarina Martins (líder do Bloco de Esquerda), Eduardo Cabrita (ministro da Administração Interna), Mário Centeno (Ministro de Estado e das Finanças), Rui Rio (líder do PSD) e Ana Mendes Godinho (ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) completam a lista dos 10 nomes que protagonizaram notícias de maior duração total durante o mês de março de 2020.