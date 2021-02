"Big Sky", de David E. Kelley ("Big Little Lies", "The Undoing"), "Love, Victor", um spin-off em série do filme "Love, Simon", ou a série de animação dos mesmos criadores de Rick e Morty "Solar Opposites" são algumas das produções originais que a nova área Star do serviço de streaming Disney+ tem disponíveis no seu lançamento em Portugal, esta terça-feira.

Ao longo dos meses seguintes, chegarão ao Star séries como "Dopesick" e "The Dropout" assim como conteúdos da família Kardashian Jenner, depois da sua saída do reality show do E! Entertainment, assim como vários originais FX, incluindo "The Old Man".

A nova chancela Star estará assim ao lado das já existentes no serviço: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

A área introduz no Disney+ a novidade de conteúdos apenas para adultos dos vários estúdios do império Disney. Se até aqui, os conteúdos do serviço eram adequados a todas as idades, o Star passa a oferecer alguns com classificação etária mais elevada como, por exemplo, "Deadpool", "Kingsman" ou os filmes da saga "Die Hard".

Da nova área fazem também parte séries e filmes com classificações etárias para a maioria da família, como "Uma Família Moderna" ou "Foi Assim que Aconteceu", mas o catálogo mais abrangente traz também consigo uma nova funcionalidade no serviço: a possibilidade de introduzir controlo parental.

Passa a ser possível estabelecer limites no acesso ao conteúdo para perfis específicos com base na classificação dos conteúdos por idades e adicionar um PIN para bloquear aos perfis infantis o acesso a conteúdos direcionados exclusivamente a adultos.

"O Star fará parte integrante do Disney+, tornando-o mais abrangente. A chegada de centenas de séries de televisão e filmes, incluindo os nossos exclusivos Originais Star, fará do Disney+ o principal destino no que diz respeito a entretenimento de alta qualidade com ofertas para todos. E, como é óbvio, as opções de controlo parental estarão incluídas, para tranquilidade dos pais", explica Jan Koeppen, o presidente da Walt Disney Company para Europa, Médio Oriente e África.

Das novas adições ao catálogo fazem ainda parte séries como "Anatomia de Grey", "Perdidos", "Prison Break", "Donas de Casa Desesperadas", "Scandal" ou "Family Guy".

Nos filmes, passam a estar disponíveis títulos como "A Favorita", "Três Cartazes à Beira da Estrada", "O Grande Budapeste Hotel" ou "Um Sonho de Mulher".

Quem já é subscritor anual do Disney+ terá o preço do serviço atualizado na próxima renovação de subscrição e para quem já é subscritor mensal o preço manter-se-á o mesmo durante seis meses. Os novos subscritores, que adiram ao serviço a partir desta terça-feira, passarão a pagar 8,99€ por mês ou 89,90€, por ano, pelo serviço Disney+ já com a área Star incluída.

Várias produções originais a entrar nos próximos meses

"Y: The Last Man"

A nova série da FX baseada na aclamada banda desenhada com o mesmo nome da DC Comics, por Brian K. Vaughan e Pia Guerra. "Y: The Last Man" atravessa um mundo pós-apocalíptico no qual um evento cataclísmico dizima todos os mamíferos com um cromossoma Y, exceto um para um homem cisgénero e o seu macaco de estimação. A série acompanha os sobreviventes neste novo mundo. Do elenco da série fazem parte Diane Lane, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Diana Bang, Elliot Fletcher e Juliana Canfield.

"The Old Man"

Protagonizado por Jeff Bridges, John Lithgow e Amy Brenneman, "The Old Man" segue um ex-agente da CIA que é forçado a reconciliar-se com o seu passado. A série baseia-se no romance com o mesmo nome de Thomas Perry.

"American Horror Stories"

"American Horror Stories" é a continuação do maior e mais duradouro drama original de sucesso da FX, “American Horror Story”, de Ryan Murphy e Brad Falchuk. A série é produzida pela 20th Television.

"Dopesick"

Dopesick traz-nos uma visão ambiciosa, angustiante e convincente do epicentro da luta da América contra a dependência de opiáceos, levando os espectadores de uma comunidade mineira de uma Virginia transtornada até aos corredores da DEA (Drug Enforcement Administration), e à opulência do nicho representado pelas grandes farmacêuticas de Manhattan. Realizada por Barry Levinson, do elenco da série fazem parte Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever e Rosario Dawson.

"Only Murders in the Building"

A série, criada por Steve Martin e John Hoffman, acompanha três estranhos (interpretados por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) que partilham uma obsessão por histórias verídicas de crimes e que, de repente, se veem envolvidos num.

"The Dropout"

"The Dropout" é inspirada no podcast da ABC News com o mesmo nome que consiste em crónicas sobre a ascensão e a queda de Elizabeth Holmes (interpretada por Kate McKinnon) e a sua empresa, Theranos. A série vai explorar o que fez com que a bilionária mais jovem do mundo, outrora considerada "o próximo Steve Jobs", perdesse tudo num piscar de olhos.

A área Star esta disponível a partir desta terça-feira no Disney+.