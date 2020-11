A OPTO SIC, novo serviço de streaming do canal, é lançado a 24 de novembro e vai contar com novos conteúdos de Bruno Nogueira, Ricardo Araújo Pereira e César Mourão. "A OPTO SIC chega a 24 de novembro e traz uma nova forma de ver humor. E os três reis da comédia nacional não podiam faltar", frisa o grupo Impresa em comunicado.

O documentário sobre "Como é que o Bicho Mexe" é uma das principais apostas. No seu regresso à SIC, Bruno Nogueira estreia-se através da OPTO, com um documentário exclusivo sobre o histórico episódio final, em maio, de 'Como é que o Bicho Mexe', que conquistou as redes sociais durante o confinamento, e que agora voltou", explica o canal.

Já Ricardo Araújo Pereira vai criar conteúdos exclusivos para a OPTO, "com vários sketches originais, além dos programas das duas vagas de 'Isto é gozar com quem trabalha'". "E há mais: as várias temporadas dos programas dos Gato Fedorento, que marcaram a história do humor em Portugal, estarão na OPTO", adianta a SIC.

"César Mourão vai dar corpo, ainda este ano, à velha 'Esperança', na série cómica, e também sátira social, com o mesmo nome, para ver em exclusivo na versão premium da OPTO", explica a OPTO SIC, acrescentando que "este conteúdo estará disponível a partir de meados de dezembro".

"Não Há Crise", "O Programa do Aleixo" ou "Cabaret da Coxa" também vão estar disponíveis na OPTO SIC.