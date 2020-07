A saída de Cristina Ferreira da SIC apanhou todos de surpresa - a apresentadora vai regressar à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo".

Na segunda-feira, dia 20, o canal estreou "Casa Feliz", que é conduzido por Diana Chaves e João Baião. O arranque do novo programa foi protagonizado por Joana Pais de Brito, que imitou Cristina Ferreira. A atriz deu as boas vindas aos espectadores, assumindo o papel da apresentadora. Pouco depois, Diana Chaves e João Baião entraram na 'casa' para 'desmascarar' Joana Pais de Brito.

Veja aqui o vídeo completo.

"Trabalho de imitação, acaba por ser um trabalho de interpretação: eu pego naquela pessoa e depois faço escolhas. Se calhar, se fosse outra pessoa a fazer a Cristina Ferreira, faria outras escolhas. É um trabalho muito específico. Tive a sorte de ser convidada para fazer o programa 'Donos Disto Tudo' e consegui experimentar este trabalho muito específico, que é o de tentar captar o que é aquela pessoa, o tentar imitar", contou a atriz em entrevista ao SAPO Mag.

Recorde a entrevista:

Mas esta não foi a primeira vez que Joana Pais de Brito vestiu a pele de Cristina Ferreira. Por exemplo, a atriz participou no programa "Cá Por Casa", de Herman José.

No sketch do talk show da RTP1, o humorista vestiu a pele de Júlia Pinheiro, Maria Rueff deu vida a Judite Sousa e Joana Pais de Brito interpretou Cristina Ferreira. No segmento, os três atores simulam uma suposta rivalidade entre as três personalidades da televisão. Recorde aqui o momento.