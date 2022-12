A apenas dois dias do arranque da oitava edição, a Comic Con Portugal apresentou as últimas novidades. Esta terça-feira, dia 6 de dezembro, em conferência de imprensa, a organização confirmou a presença de Daniel Gillies, ator conhecido por fazer parte do elenco de séries como "Diários do Vampiro", "Sangue Fresco" e "The Originals".

O ator vai marcar presença no evento no domingo, 11 de dezembro. No último dia da Comic Con Portugal, o coletivo Porta dos Fundos também vai subir ao palco instalado na Altice Arena, em Lisboa - Antonio Tabet, Gregorio Duvivier, Ed Gama e Macla Tenório vão conversar com os fãs.

Na conferência de imprensa, Paulo Rocha Cardoso, diretor geral da convenção de cultura pop, adiantou que a edição deste ano vai contar com oito auditórios, numa experiência "dentro e fora de portas".

"Com uma área total de 115 mil metros quadrados, o recinto da Comic Con Portugal (Parque das Nações) é constituído por zona indoor e outdoor. A área indoor (Altice Arena), é composta por três áreas integradas, todos os espaços são facilmente adaptados às necessidades e características de cada evento", sublinha a organização.

O recinto conta com dois auditórios principais indoor (Golden Theatre & Spotlight) e um auditório principal outdoor (The One Theatre), que vão receber "os mais diferentes conteúdos transversais a todas as áreas". Dentro do Altice Arena (entre a Arena e a Sala Tejo) existem, ainda, quatro palcos: Gaming Stage, Cosplay Stage, Kids Stage e o Live Stage.

Na parte exterior do evento, será instalado o Content Creators Hub, um "palco onde criadores de conteúdos digitais irão estar perto dos seus fãs e falar dos assuntos da tendência".

"O ano passado foi desafiante. Todos precisávamos de ter uma nova esperança e, no meio de uma pandemia, conseguimos que o evento se realizasse", lembrou o responsável, destacando que o slogan deste ano apela que todos sejam heróis (""We Can Be Heroes").

"Será uma melhor experiência para todos", acrescenta Paulo Rocha Cardoso, destacando ainda a participação de toda a indústria do entretenimento no evento.

A Comic Con Portugal 2022 realiza-se nos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro no Parque das Nações, em Lisboa