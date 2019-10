Entre estreias e renovações, a FOX anunciou esta sexta-feira dezenas de novidades para os próximos meses. Foram reveladas as principais apostas iniciais dos canais FOX, FOX Life, FOX Comedy, FOX Crime, National Geographic e 24 Kitchen.

Além de "FBI", que estreou na FOX no passado dia 2 de outubro, as propostas incluem as primeiras temporadas de séries como "Guerra dos Mundos", "Deputy", "neXT", "9-1-1 Lone Star" ou "Stumptown". Já "The Walking Dead", "American Horror Story", "Hawai Força Especial" ou "MacGyver" contam-se entre os títulos com continuidade assegurada.

Fique a par do que esperar das novas séries da FOX Networks Group:

FOX:

"FBI": estreou a 2 de outubro

Do vencedor de um Emmy, Dick Wolf e da equipa responsável por "Lei & Ordem", "FBI" é um drama sobre o funcionamento interno do escritório nova iorquino do Federal Bureau of Investigation (FBI). Esta unidade de elite põe todo o seu talento, intelecto e perícia técnica ao serviço de casos de relevo, por forma a manter Nova Iorque e os EUA seguros. Nesta primeira temporada, será possível ver os agentes envolvidos na resolução de vários crimes, como o rapto da filha de um senador, a morte de um juiz e da sua filha, ou a procura de um assassino que está na lista dos 10 dos mais procurados nos EUA. A série é protagonizada por Missy Peregrym ("Rookie Blue"), Zeeko Zaki ("24: Legacy"), Jeremy Sisto ("Lei & Ordem") e Sela Ward ("CSI: Nova Iorque").

"Guerra dos Mundos": estreia a 28 de outubro

Criada e escrita, em parceria, pela FOX Networks Group Europe & Africa, CANAL+, é uma produção europeia baseada na história intemporal de H.G. Wells. No entanto, apesar de se basear no livro, esta série distancia-se da narrativa e do cenário originais, tendo como localização a Europa atual. Quando astrónomos franceses detetam uma transmissão proveniente de outra galáxia, essa evidência é considerada uma prova da existência de vida extraterrestre, com um elevado nível de inteligência. A população mundial que, no início, aguarda com expectativa mais transmissões, é praticamente dizimada ao fim de poucos dias. A série passa-se entre Londres, Paris e os Alpes, é uma junção única entre drama humano e a melhor ficção científica. O elenco é liderado por Gabriel Byrne ("Os Suspeitos do Costume") e Elizabeth McGovern ("Downton Abbey"), contando com Léa Drucker ("Custódia Partilhada") e Adel Bencherif ("Um Profeta").

"Deputy": estreia em 2020

Bill Hollister (Stephen Dorff) é um xerife de Los Angeles, um autêntico lawman, mais interessado em proteger os inocentes e indefesos do que em respeitar as vontades dos seus superiores. Quando o xerife do distrito morre subitamente, uma lei centenária faz, automaticamente, deste cowboy do século XXI o novo xerife, acumulando responsabilidades, transportando a sua rebeldia para cargos mais altos e marcando pela diferença. Classificada como um western moderno, é protagonizada por Stephen Dorff ("True Detective") e o elenco conta ainda com Blair Jackson ("Extreminador Implacável: Destino Sombrio"), Mark Moses ("Mad Men") e Michelle Jubilee Gonzalez ("Velocidade Furiosa 8").

"neXT": estreia em 2020

Um thriller baseado em factos reais e fundamentado nas mais recentes pesquisas de Inteligência Artificial, "neXT" conta a história de Paul LeBlanc (John Slattery) ex-CEO de uma empresa tecnológica, que tem tanto de brilhante como de paranóico, que se junta a Shea Salazar (Fernanda Andrade), uma agente da Homeland Cybersecurity e à sua equipa, para travar a primeira crise mundial provocada por neXT, uma forma de inteligência artificial superinteligente, mas desleal e enganadora, que tem a capacidade de aprender e melhorar sozinha. O elenco conta com nomes como John Slattery ("Spotlight"), Fernanda Andrade ("Sons of Anarchy"), Elizabeth Cappuccino ("Jessica Jones") e Jason Butler Harner ("Ozark"). A série foi criada por um dos argumentistas e produtores de "24".