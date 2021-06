A desinformação e as fake news foram o tema central do primeiro episódio de "Programa Cautelar", que se estreou sábado, dia 5 de junho, na RTP1. Na emissão, Filomena Cautela recebeu vários convidados especiais, como Marcelo Rebelo de Sousa, Sandra Felgueiras e Carlão.

"Durante os últimos meses perguntaram-me muito o que seria este programa novo: 'Mena, é o quê? É sobre o quê? Porque é que ficaste com os restos do cenário do 'The Voice Kids?'", começou por gracejar a apresentadora.

Na emissão, Filomena Cautela apresentou dados sobre a criação de desinformação através das redes sociais.

Veja aqui o primeiro episódio.

"Andamos a maior parte do nosso tempo com os olhos colados aos nossos tablets e telemóveis. Este é o programa que amplia todos os ecrãs, com a vantagem de pôr a verdade à frente do resto. 'Programa Cautelar' é uma combinação entre humor e análise, que tenta explicar a realidade de forma simples, acessível, divertida e factual", resume a RTP1.

"Todas as semanas um tema de fundo, mais ou menos fraturante, é dissecado de fio a pavio: da origem, lá atrás (às vezes, mesmo muito atrás), até aos efeitos que tem hoje na vida de todos, no que fazemos e vemos diariamente", acrescenta o canal.