A conta de Youtube "The Voice Global", gerida pela produção internacional do formato, destacou as "Provas Cegas" dos vencedores de 2021 de todo o mundo.

No vídeo publicado no passado dia 14 de setembro, a produção do programa de talentos recorda a atuação de Luís Trigacheiro, vencedor de "The Voice Portugal", da RTP1, que interpretou o tema "As Mondadeiras" na primeira fase.

"The Voice Global" recorda ainda, por exemplo, as atuações de Sherlyn Sánchez ("La Voz Mexico"), Cam Anthony ("The Voice US"), Magda Ivanishvili ("The Voice Georgia") ou de Marghe ("The Voice: la plus belle voix").

Veja o vídeo: