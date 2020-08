"Get Organized with The Home Edit" é uma das estreias de setembro da Netflix - a primeira temporada do reality show estreia no dia 9 de setembro no serviço de streaming. Na série, Clea Shearer e Joanna Teplin, as especialistas em organização, vão arrumar e organizar as casas de várias celebridades e de pessoas anónimas.

"Ao longo de oito episódios, Shearer e Teplin dão uma demão à desarrumação com o seu estilo único de 'design' de interiores, sentido prático e humor, mudando radicalmente as vidas dos seus clientes. A série viaja do estado natal de ambas, o Tennessee, até Nova Iorque e à Califórnia, com cada episódio a focar-se num projeto organizacional para uma celebridade ou pessoa comum, enquanto demonstra a abordagem única de 'forma e função' desta influente dupla, que tanto motiva cada aspirante a organizador", explica a Netflix.

Veja o trailer:

Reese Witherspoon, Rachel Zoe, Khloé Kardashian, Eva Longoria, Marietta “Retta” Sirleaf, Neil Patrick Harris, David Burtka, Jordana Brewster e Kane e Katelyn Brown são alguns dos convidados da série.

"Get Organized with The Home Edit" é produzida por Reese Witherspoon, Charlotte Koh e Cynthia Stockhammer.