Barack Obama revelou à revista Entertainment Weekly algumas das séries que o ajudaram a escrever o seu mais recente livro, "Uma Terra Prometida". Na entrevista, o antigo presidente norte-americano contou que séries como "The Boys", "Watchmen" e "The Good Place" o ajudaram a refletir e a descontrair.

"'Better Calll Saul' devido às ótimas personagens e ao seu estudo do lado sombrio do sonho americano. 'The Good Place' porque é uma combinação sábia e doce de comédia com grandes questões filosóficas", começou por explicar Barack Obama à EW. "'Watchmen' e 'The Boys' devido à forma como transformaram as convenções de super-heróis e trouxeram à tona questões sobre raça, capitalismo, e os efeitos distorcidos do poder corporativo e dos media", sublinhou.

A edição portuguesa do livro foi publicada pela Objetiva – chancela do grupo Penguin Random House – e chegou às livrarias em novembro.