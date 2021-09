A quarta e última temporada de "Dear White People" chegou esta quarta-feira à Netflix. Os 10 novos episódios da série já podem ser vistos no serviço de streaming.

No último ano em Winchester, com um futuro pós-pandémico já ao virar da esquina, as personagens do quarto volume de "Dear White People" recordam o ano mais formativo (e dramático) das suas vidas. "Num evento musical simultaneamente afro-futurístico e inspirado nos anos 90, o quarto volume de 'Dear White People' é uma experiência de despedida imperdível com uma promessa afinada: às vezes, a única forma de seguir em frente é voltar atrás", adianta a Netflix.

Em entrevista, Justin Simien, criador e realizador da série, adiantou que a nova temporada vai "explorar mais questão ligadas ao racismo sistémico". "Mas é possível liderar um movimento pelos direitos civis num lugar tão capitalista [como Winchester]? Esta é uma das questões que vamos colocar em cima da mesa“, frisou no programa "Entertainment Tonight".

Criada por Justin Simien, "Dear White People" conta com um elenco composto por Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson e Marque Richardson.

Em 2020, o The New York Times elegeu "Dear White People" como uma das melhores séries do ano.