A cantora americana Demi Lovato conta que foi violada quando era adolescente e atriz do Disney Channel, num documentário revelador que abriu o festival (a decorrer on-line por causa da pandemia) de South By Southwest esta terça-feira (17).

"Demi Lovato: Dancing with the Devil", uma série original do YouTube, mostra a overdose de fentanil sofrida pela cantora em 2018 e que lhe causou danos cerebrais e cegueira parcial. Também retrata a sua luta contra o vício.

Apresentados como filme de abertura do festival SXSW, os quatro episódios também contêm novos detalhes das agressões sexuais sofridas por Lovato, incluindo uma na noite em que ela teve uma overdose.

"Sei que o que vou dizer também vai ter impacto nas pessoas. Mas quando era adolescente, estava numa situação bem parecida e perdi a minha virgindade numa violação", diz Lovato.

"Estávamos abraçados, mas disse 'Isto não vai para a frente, sou virgem e não quero perder [a minha virgindade] desta forma'", conta.

"Mas isso não teve importância - mesmo assim, ele fez", continuou.

Agora com 28 anos, Lovato não menciona o nome seu agressor, mas diz que a violação ocorreu quando ela "fazia parte do elenco da Disney" e que teve que "continuar a ver sempre essa pessoa" depois do ataque.

Lovato diz que denunciou o agressor, mas que "nunca teve problemas por isso - ele nunca foi retirado do filme no qual participava".

Lovato ganhou fama com o filme do Disney Channel "Camp Rock", filmado quando ela tinha 15 anos.

O SXSW On-line 2021, uma conferência de cinema, televisão, música e tecnologia, termina no próximo sábado.