No arranque da emissão da passada quinta-feira, dia 28 de maio, de "5 para a meia-noite" Filomena Cautela revelou que irá abandonar o programa no final da atual temporada. Os rumores sobre o futuro da apresentadora têm dado que falar mas, para já, a atriz vai continuar na RTP1.

Segundo o site Fantastic TV, Filomena Cautela vai começar a gravar a nova edição de "Quem Quer Ser Milionário: Alta Pressão" já no próximo fim de semana, no dia 7 de junho. O arranque das gravações do concurso televisivo estava inicialmente previsto para março, mas foi adiado devido à pandemia da COVID-19.

A nova temporada de "Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão" irá para o ar apenas uma vez por semana.

Na RTP1, o formato já contou com duas temporadas, em 2010 e 2015. José Carlos Malato foi o apresentador das duas edições em Portugal.