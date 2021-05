Depois de ter anunciado a sua saída da TVI, Isabel Silva visitou Diana Chaves e João Baião em "Casa Feliz", da SIC. Na sexta-feira, dia 7 de maio, a apresentadora regressa à estação de Paço de Arcos para conversar com Carolina Patrocínio.

Nas redes sociais, Isabel Silva confirmou que será uma das convidadas de "What’s Up TV", programa da SIC Mulher.

A participação da apresentadora no programa foi gravada esta terça-feira, dia 4 de maio.

"Tinha vontade de fazer outro tipo de coisas"

Isabel Silva esteve à conversa com Rui Unas no podcast "Maluco Beleza" e falou sobre a sua saída da TVI. "Tinha um contrato de exclusividade com a TVI. Estive na TVI 10 anos, tinha um contrato de exclusividade já há seis ou sete anos", começou por explicar a apresentadora. "Gosto de viver a vida com muito entusiasmo, é isso que a vida pede", frisou.

"Tenho uma necessidade profunda de estar sempre a apresentar, a conhecer pessoas ou projetos. Gosto de sentir que estou a evoluir. (...) Em boa verdade, tinha vontade de fazer outro tipo de coisas. Amo o que faço, adoro comunicar", explicou Isabel Silva em conversa com Rui Unas.

Na entrevista, a apresentadora garantiu ainda que quer continuar a fazer televisão. "Por gostar mesmo de televisão e por querer continuar em televisão, decidi fechar um capítulo. É exatamente por isso. Tenho um profundo carinho pela TVI", contou.