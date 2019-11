A SIC está a preparar o programa sucessor de "Casados à Primeira Vista". O canal de Paços de Arcos vai apostar em uma nova experiência social.

"Juntos", a nova aposta da estação, vai desafiar novamente os espectadores e pretende juntar a sabedoria dos mais novos com a dos mais velhos.

"Porque temos tudo a aprender com os mais velhos”, frisa a SIC no teaser do programa. As inscrições já se encontram abertas através do e-mail juntos@sic.pt ou do número de telemóvel 962 452 290.