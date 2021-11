Produtora e amiga da Princesa Diana, Jemima Khan decidiu abandonar a equipa de "The Crown", da Netflix. Em conversa com o Sunday Times, a britânica revelou que os últimos anos de Lady Di não estão a ser retratados com "respeito".

"Para mim, era muito importante que os últimos anos de vida da minha amiga fossem retratados com precisão e compaixão, como nem sempre aconteceu no passado”, frisou a consultora da série sobre a família real britânica. Jemima Khan explicou ainda que foi contratada por Peter Morgan, criador de "The Crown", para ajudar a equipa na quinta temporada, que se vai centrar nos últimos anos de vida de Diana.

Na opinião de Jemima Khan, os acordos não foram respeitados. "Quando percebi que aquele enredo específico não seria necessariamente contado com o respeito ou a compaixão que esperava, solicitei que todas as minhas contribuições fossem removidas da série e recusei os créditos”, contou ao Sunday Times.