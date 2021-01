Sete anos depois do fim, "Dexter" vai regressar ao pequeno ecrã para uma minissérie de 10 episódios. De acordo com as informações partilhadas, os novos episódios vão dar continuidade à oitava e última temporada, que foi para o ar em 2013. O ator Michael C. Hall vai continuar a assumir o papel principal, voltando a volta a interpretar o serial killer que trabalha como analista forense.

Segundo o site TV Line, nos novos episódios, o protagonista vai trocar Miami pelo estado de Nova Iorque, mais concretamente pela pequena cidade fictícia Iron Lake.

O site avança ainda que as gravações da minissérie arrancam no início de fevereiro, em Massachusetts.

"Dexter" contou com oito temporadas, transmitidas entre 2006 e 2013. Os novos episódios devem estrear-se em 2021.