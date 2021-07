Na emissão desta terça-feira, dia 27 de julho, de "Casa Feliz", Diana Chaves cometeu uma nova gaffe hilariante. Na conversa com Ivete e Tiago Santos, do reality show "Quem Quer Namorar com o Agricultor?", a apresentadora conheceu a empresa de bolas de Berlim do concorrente.

"Já conhece as bolas do Tiago?", questionou Diana Chaves, arrancando risos em estúdio. "Estas aqui acho que já conhece”, respondeu o convidado, apontando para a caixa de bolas de Berlim.

"Desculpem, pronto, mais uma! Vamos lá... Já conhece as bolas de Berlim do Tiago?", brincou a apresentadora da estação de Paço de Arcos.

