"Diana, Thatcher, Carlos e Camila tomam um chá em Balmoral" é o mais recente sketch protagonizado por Herman José e que conta ainda com a participação de Manuel Marques, Joana Pais de Brito e Maria Rueff.

A paródia foi apresentada na emissão da passada semana do programa "Cá Por Casa", da RTP1, e pode ser vista na íntegra no site de Herman José - veja aqui - ou na conta de Instagram do humorista português.

Veja o vídeo: