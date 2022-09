Para Diego Luna, o seu tempo como Cassian Andor na história "Star Wars" termina com a nova série "Andor", que ficará disponível a partir desta quarta-feira, 21 de setembro, no Disney+.

“Andor” mostra o florescimento da rebelião e a transformação do piloto num revolucionário e depois num herói. Coloca também grande foco nos agentes que trabalham para esmagar a rebelião incipiente e assegurar a continuidade do Império.

Quarta série do universo a chegar à plataforma, dividida em duas temporadas com 12 episódios cada, a história decorre cinco anos antes de "Rogue One", o filme de 2016 que é para vários fãs da saga o melhor desde a trilogia original lançada entre 1977 e 1983.

Um regresso ainda mais para trás no tempo está fora de questão para o ator mexicano.

"Não, impossível. Terá de ser outra pessoa. Não estou a ficar mais jovem, portanto sem dúvida que teria de ser outra pessoa", revelou à revista Entertainment Weekly.

"Para mim, acabou. É uma bela jornada em que agora tenho 24 episódios, 24 filmes mais curtos, para contar a história de onde Cassian veio e como se tornou o homem que conhecemos em 'Rogue One'", reforçou.

Esta decisão tem a ver com a forma como o ator vê o seu trabalho: "Tem de ter um princípio e um fim. Portanto, posso entendê-lo e aproveitar o percurso e, de certa forma, imaginar o objetivo que temos. Acho que isso é necessário, caso contrário está-se sempre a trabalhar para chegar a outro lugar. Não penso assim. Todas aquelas pessoas e treinadores que dizem às pessoas: 'Imagine-se daqui a dez anos, onde quer estar. Projete isso e trabalhe para isso'. Isso não faz sentido. Preocupe-se com o que está a fazer hoje. Faça da melhor maneira que puder. Aproveite o percurso. Certifique-se que dá o máximo e tudo o que tem. E algo de bom vai acontecer se fizer isso. E se não for o caso, a jornada valeu a pena. Portanto, é sobre agora, o momento".

A estreia de “Andor” é tripla, com três episódios a serem lançados de uma vez antes de seguir o ritmo de um todas as quartas-feiras. Além de Diego Luna, a série conta com os atores Forest Whitaker, Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw.