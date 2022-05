"Obi-Wan Kenobi" estreia-se a 27 de maio no Disney+. Para celebrar e antecipar a chegada da série, o serviço de streaming preparou um evento especial para esta sexta-feira, dia 20 de maio.

Às 23h30, na zona Norte do Parque das Nações, em Lisboa, vai acontecer o "maior espetáculo de formação de drones alguma vez feito no país". "O evento marca a contagem decrescente para a estreia da série 'Obi-Wan Kenobi' no Disney+, que acontece no próximo dia 27 de maio", frisa a plataforma em comunicado.

O espetáculo, inédito em Portugal, conta com a colaboração da equipa de profissionais que criou o segmento de drones no espetáculo "Ilumminations", na Disneyland Paris.

"A coreografia, que promete surpreender todos, em particular os fãs do Universo Star Wars, será composta por 300 drones, que em conjunto vão realizar um espetáculo único e exclusivo nos céus de Lisboa", frisa o Disney+. Os fãs poderão também seguir o espetáculo através das redes sociais do Disney+ Portugal.