O serviço de streaming Disney+ ganhou 14,4 milhões de novos assinantes entre março e junho, alcançando um total de 152 milhões, um número muito acima do esperado pelo mercado, que também recebeu notícias positivas sobre os seus resultados trimestrais. No somatório dos serviços de streaming da gigante do entretenimento, a Disney já ultrapassa assim a Netflix.

O Disney+ sozinho não chega, mas quando somados os subscritores dos vários serviços de streaming do Universo Disney ( Disney+ com 152 milhões, ESPN+ com 22.8 milhões e Hulu, incluindo Live TV com 46.2 milhões), o grupo consegue ultrapassar os números da Netflix.

As ações da gigante do entretenimento obtiveram mais de 5% nas negociações eletrónicas após o fecho depois de terem sido divulgados os resultados.

De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa terá uma assinatura mais barata do seu serviço de streaming, com publicidade.

A faturação da Disney aumentou 26% em relação ao mesmo trimestre do ano passado (o terceiro do seu ano fiscal), para 21,5 mil milhões de dólares, também superando as expectativas do mercado.

Enquanto isso, as suas receitas cresceram 50% em comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,4 mil milhões de dólares.