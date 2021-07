As séries e novelas turcas têm conquistados espectadores um pouco por todo o mundo e já podem ser vistas no MEO. Esta segunda-feira, dia 26 de julho, a Altice Portugal anunciou o lançamento do Dizi Channel, "um canal de séries e novelas turcas, dedicado aos seguidores de produtos televisivos de ficção em todo o mundo".

"Numa abordagem de diferenciação e diversificação da sua oferta de conteúdos, o MEO, marca de segmento de consumo da Altice Portugal, lança em exclusivo o Dizi Channel (...( Fruto de uma parceria com a SPI International, o Dizi Channel chega a Portugal pela mão do MEO com o mote 'Amor, Paixão, Ação' e com destaque, no seu catálogo, para conteúdos de grande emoção e envolvimento", frisa o MEO em comunicado.

"Karadayi", "Kurt Seyit & Shura", "Black Money Love" e "Wings of Love" são algumas das produções disponíveis no canal que pode ser visto na posição 77 - MEO ADSL e MEO Fibra (com MEOBox) - e de forma on demand através do serviço MEO Filmes e Séries, na posição 80.

"Será também possível aceder ao Dizi Channel no MEO na Android TV, Apple TV e no MEO Go. O lançamento do Dizi Channel enriquece uma oferta já muito diversificada de produtos e serviços do MEO, não só vocacionados para os apreciadores de conteúdos internacionais bem como para os fãs de géneros específicos como o das séries", remata o MEO.