Depois de ter sido afastado da TVI devido a comentários considerados homofóbicos, Quintino Aires vai abraçar um novo projeto. Esta segunda-feira, dia 20 de setembro, a CMTV anunciou a contratação do comentador, que irá reforçar a equipa do programa "Rua Segura".

"Quintino Aires é um rosto generalista, livre e desassombrado com vasta experiência em televisão", frisou Pedro Mourato, diretor-executivo da CMTV, em declarações ao Correio da Manhã.

Depois de Quintino Aires ter feito vários comentários considerados homofóbicos em "BB Extra", a TVI decidiu afastar o comentador do reality show. "Perante o discurso proferido ontem no 'BB Extra' pelo comentador Quintino Aires, a TVI afirma que não se revê neste tipo de comentários. Esta é uma opinião do comentador e a TVI refuta qualquer comportamento ou atitude homofóbica, xenófoba ou sexista", frisou o canal em comunicado.

Em entrevista à CMTV, Quintino Aires comentou a decisão da TVI, considerando que foi "uma falta de educação" a forma como foi comunicado o seu afastamento. "A TVI teve a falta de educação de enviar a informação sem esperar", lamentou.

"A perseguição na TVI começou muito antes da Cristina chegar. (...) Ao fim da tarde falei com a Cristina, não falámos deste assunto", contou o comentador, dizendo que a apresentadora ficou "triste" com a sua saída daquela forma.

Na tarde da passada quinta-feira, dia 16 de setembro, nas redes sociais, o comentador também reagiu à decisão do canal. "Relativamente ao meu afastamento da TVI, estação que contribui à sua construção durante 24 anos, ainda no tempo em que era apenas um barracão antigo armazém industrial, é evidente que nada teve a ver com esta terça-feira. Quando na primavera do ano passado eu saí, tomei a decisão porque não me deixavam ir a antena", frisou.