No arranque da última emissão da temporada do "5 para a meia-noite", Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves resumiram os 11 anos do programa da RTP1 em menos de cinco minutos. A apresentadora, que se despediu esta quinta-feira, dia 25 de junho, do talk show, começou por relembrar alguns dos momentos mais marcantes.

"Foram 10 temporada, 234 programas, 1170 convidados, 219 'Pressões no Ar' e um Jorge Martinez. Fizemos o '5' em direto da Casa da Música, da garagem da RTP, do cenário do 'Preço Certo', do Mercado da Ribeira, do Terreiro do Paço, da Praia da Fonte da Telha e até em quarentena da minha casa, no Seixal", lembrou Filomena Cautela antes do momento musical.

Na canção, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves relembraram alguns convidados e momentos marcantes do "5 para a meia-noite".

Veja aqui o vídeo.