A BBC decidiu brincar os fãs de "Doctor Who" com um presente de Natal. Este domingo, dia 25 de dezembro, o canal britânico revelou nas redes sociais um trailer do especial dos 60 anos da série e que marca o regresso de David Tennant como o 14.º 'Doctor'.

Os três episódios especiais vão para o ar em novembro de 2023, antes do ator Ncuti Gatwa ("Sex Education") assumir o papel de protagonista.

"Queríamos dar aos fãs, amigos e familiares um bonito presente de Natal", frisou o produtor executivo Russell T Davies, citado pela BBC.

A próxima temporada de "Doctor Who" estreia-se no final de 2023, depois da estreia dos três episódios especiais.

Veja o trailer: