Nas últimas semanas, a batalha legal de Britney Spears teve novos avanços - nas primeiras semanas de agosto, o pai da artista, Jamie Spears, concordou em renunciar à tutoria da artista, que exerceu durante mais de 13 anos, assumindo o controlo do património financeiro e aspetos da vida pessoal.

O longo processo foi analisado por Mobeen Azhar, jornalista vencedor de um BAFTA, que agora conta em documentário as circunstâncias que estão por detrás da tutoria a que estrela da pop tem estado sujeita. Em Portugal, "A Batalha Por Britney", da BBC, estreia-se a 5 de setembro, às 22h15, no TVCine Emotion.

Segundo o canal, no documentário, Mobeen Azhar viaja entre Los Angeles e a cidade natal de Britney, Kentwood (Louisiana), para explorar "as complexidades da situação em que a cantora vive desde a sua mediática crise de saúde mental".

"Azhar acompanha a luta de Britney, tendo acesso exclusivo a uma audiência do tribunal no final de 2020 (antes ainda das revelações sobre o processo), e procura conhecer os contornos de um caso que tem vindo a mobilizar a opinião pública nos últimos meses", resume o canal.

O documentário conta com entrevistas ao antigo maquilhador de Britney, Billy Brasfield, ao seu antigo coreógrafo Brian Friedman, ao blogger Perez Hilton, ao paparazzo Rick Mendoza e à advogada Lisa MacCarley.

"Fui a Los Angeles em busca da verdade de como Britney Spears, uma das maiores estrelas pop do planeta, acabou sujeita a uma tutoria. Deparei-me com um mundo de advogados, super fãs e paparazzi e estive com muitas das pessoas que acompanharam de perto a vida de Britney. Este documentário bebe da energia do movimento #FreeBritney e questiona a indústria, os fãs e as leis que facilitam este tipo de tutela", frisou durante a estreia de "A Batalha Por Britney".

Em fevereiro, a vida de Britney Spears voltou à esfera pública com o lançamento do documentário “Framing Britney Spears”, focado na trajetória da cantora norte-americana, incluindo os momentos de maior popularidade e os acontecimentos que levaram a que a sua vida passasse a ser controlada pelo pai.

Aos 39 anos, Britney Spears “não pode dispor livremente do seu dinheiro ou assinar nenhum documento sem autorização prévia, o que a levou a uma árdua batalha judicial contra o pai”. O trabalho do The New York Times “explora a base legal da tutela, assim como os requisitos que devem cumprir tanto Spears como os tutores designados pelo tribunal”.

Britney Spears estreou-se oficialmente em 1999 quando editou o álbum “...Baby One More Time”, que vendeu mais de cem milhões de exemplares em todo o mundo.

Na sequência do documentário “Framing Britney Spears”, tornaram-se virais movimentos para pedir a “libertação” da artista do controlo do pai (“#FreeBritney”) e para levar a que quem a criticou e julgou, na altura, viesse agora pedir desculpa.

Sendo uma das artistas que mais venderam no virar do século, a norte-americana é a intérprete de temas como “Oops!... I Did It Again”, “Toxic" e “Womanizer”.