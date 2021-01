Ao quarto dia depois da estreia, "Dois às 10" continua a liderar audiências. Esta quinta-feira, dia 7 de janeiro, o programa conduzido por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos registou 20,4% de share nas primeiras duas partes (10h00 - 12h00) e 22,2 de share no bloco "Atualidade" (12h00 - 13h00).

O talk show da TVI derrotou "Casa Feliz", programa de Diana Chaves e João Baião na SIC, que conquistou 19,4% de share. Já a "Praça da Alegria", com Sónia Araújo e Jorge Gabriel, foi o terceiro programa mais visto na manhã de quinta-feira, com 15,8% de share.

À tarde, a TVI continuou na liderança. Depois de na quarta-feira ter perdido para "Júlia", "Goucha" recuperou a liderança esta quinta-feira. O programa de Manuel Luís Goucha, que recebeu André Ventura, somou 19.2% de share, sendo acompanhado por uma média de 472 mil telespectadores. No mesmo horário, o talk show de Júlia Pinheiro registou 16% de share e "A Nossa Tarde", da RTP1, conquistou 11,1% de share.

Apesar das vitórias no day time, a TVI não conseguiu bater a SIC no total diário. Esta quinta-feira, o canal de Paço de Arcos foi o mais visto com 21% de share - "Primeiro Jornal", "Viver a Vida", "Jornal da Noite", o debate entre Mariza Matias e André Ventura, "Amor Amor", "Nazaré" e "Terra Brava" foram alguns dos programa que conquistaram os espectadores.

No total diário, a TVI ficou em segundo lugar (17,9% de share) e a RTP1 somou 12,9% de share.