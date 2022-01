"Dois às 10", programa das manhãs da TVI, estreou-se há um ano, no dia 4 de janeiro de 2021. Para celebrar o aniversário, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vão recordar uma das histórias mais marcantes do talk show.

Em 2021, o casal Patrícia e Sérgio esteve à conversa com os apresentadores e a sua história emocionou os espectadores. "Patrícia e Sérgio viram a casa de sonho reduzir-se a cinza, no dia de Natal. Construíram uma habitação com o dinheiro das poupanças que fizeram ao longo da vida e mudaram-se em novembro 2020. Eram felizes com pouco, até que um incêndio lhe roubou tudo", recorda a produção do "Dois às 10" nas redes sociais.

"No dia em que o programa celebra um ano vamos descobrir como está a vida deste casal depois de terem sido surpreendidos com uma oferta de Manuel Luís Goucha. Não pode perder a emissão especial de aniversário que preparámos para si", acrescenta a equipa do programa da TVI.

Recorde aqui o momento.