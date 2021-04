Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz conduzem diariamente "Dois às 10", o programa das manhãs da TVI, que se estreou em janeiro. Antes de abraçarem o novo formato, os apresentadores fizeram parte da equipa do reality show "Big Brother".

Esta semana, a revista TV Guia revela quanto ganham mensalmente os apresentadores da TVI. De acordo com a publicação, que cita fontes do canal, com a ida para a estação de Queluz de Baixo, em fevereiro de 2020, Cláudio Ramos passou a ganhar 14 mil euros.

A revista revela ainda que Maria Botelho Moniz recebe mensalmente sete mil euros.

"Pode parecer uma diferença grande, mas não é. O Cláudio foi a aposta da estação para apresentar o 'Big Brother', no lugar da Teresa [Guilherme]. Já estava noutro patamar, após o protagonismo alcançado ao lado de Cristina Ferreira", explicou uma fonte do canal à revista.

A publicação adianta ainda que, nos últimos meses, Cláudio Ramos recebeu ainda dois mil euros por cada gala do "Big Brother – Duplo Impacto".