"Justin Bieber: Our World", que se estreia a 8 de outubro, é uma das próximas grandes apostas da Amazon Prime Video. Realizado por Michael D. Ratner, o documentário "revelador e emocionante entra na vida da estrela global e no seu primeiro concerto completo em três anos".

Segundo o serviço de streaming, a produção vai levar "os espectadores aos bastidores, aos palcos e ao mundo privado do ícone musical enquanto se prepara para seu espetáculo inédito, 'Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber'. "Depois de um hiato de três anos após uma apresentação completa, e com os locais de espetáculo fechados devido à pandemia, Bieber ofereceu um concerto eletrizante para fechar 2020 no topo do Beverly Hilton Hotel para 240 convidados — e milhões de fãs em todo o mundo via livestream", recorda a Amazon Prime Video em comunicado.

O documentário acompanha Justin Bieber e a sua equipa durante o mês que antecede o espetáculo, enquanto ensaiam e constroem o palco, seguindo rígidos protocolos de saúde e segurança. O filme capta também momentos pessoais entre Bieber e Hailey, a sua mulher, filmados por ele próprio.

"Tocar ao vivo e ligar-me aos meus fãs através da música é profundamente gratificante para mim", sublinha Justin Bieber. "Especialmente durante o último ano, poder prestar um serviço e partilhar o meu talento para trazer um pouco de felicidade às pessoas durante um momento tão triste e assustador, significou muito para mim. Este filme documenta um momento intenso e emocionante, preparando um regresso aos palcos durante esta temporada de verdadeira incerteza. Reunir-me novamente com a minha equipa, superar obstáculos e entregar um espetáculo especial, rodeado de amigos e familiares: está tudo aqui", acrescenta.

"'Justin Bieber: Our World' é um retrato cru e sem precedentes de Justin e dos que lhe são próximos durante um momento crucial de sua vida e carreira", destaca Jennifer Salke, Head da Amazon Studios. "O cineasta Michael D. Ratner capturou de forma brilhante o espírito de Justin através de raros momentos dentro e fora do palco. Estamos muito entusiasmados por convidar os fãs de Bieber de todo o mundo a experimentar o que é um retrato verdadeiramente íntimo de um dos músicos mais icónicos do mundo", remata.