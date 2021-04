O Disney+ confirmou esta terça-feira, dia 13 de abril, que está a desenvolver uma série original protagonizada por David Beckham. Segundo o site Deadline, a produção intitulada "Save Our Squad" será produzida pela Twenty Twenty, com apoio da Warner Bros e dos Studio 99, empresa do antigo futebolista britânico.

O projeto foi apresentado em março e a sua produção foi agora confirmada pelo serviço de streaming, lembra o site.

Anunciada como uma série "comovente", "Save Our Squad" vai centra-se em David Beckham, que regressa a um pequeno clube de futebol londrino para ser mentor de uma jovem equipa.

"Desenvolver e proteger o talento dos mais jovens é muito importante no futebol e é absolutamente fantástico trabalhar com o Disney+ neste projeto", frisou o antigo futebolista.