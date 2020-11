A HBO Max, plataforma de streaming de vídeo da Warner, anunciou no início do ano que iria produzir uma série animada sobre a família real britânica, com o jovem príncipe George e a sua "moderna tia Meghan".

A série "The Prince" vai também seguir a Princesa Charlotte, filha do Príncipe William e Kate Middleton, e a Sophie Turner (Sansa em "A Guerra dos Tronos") vai emprestar a sua voz à personagem.

A animação contará ainda com as vozes dos atores Orlando Bloom (Príncipe Harry), Alan Cumming (mordomo de George Owen), Frances De La Tour (Isabel II), Condola Rashad (Meghan Markle) e Iwan Rheon (Príncipe William).

A série "The Prince" ("O príncipe") está a ser desenvolvida por Gary Janety, um dos argumentistas de "Family Guy" e que tem um perfil na rede social Instagram no qual faz comentários ácidos sobre a família real.

A nova produção terá como base as reações do filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton, os duques de Cambridge, e apresentará personalidades importantes da sua vida como "a sua moderna tia Meghan e o seu tio Harry", informou a HBO, sem indicar a data da estreia.